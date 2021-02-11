Ульяновск, , 06:02 — REGNUM В Ульяновской области за последние сутки предварительно подтверждено 140 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

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По информации ведомства, с начала пандемии в регионе сделано 650 694 лабораторных исследования на новую коронавирусную инфекцию, всего были обследованы 619 465 человек.

В настоящее время в регионе под наблюдением находятся 11 946 человек. По оперативным данным, за последние сутки в Ульяновской области официально выявлено 140 случаев заражения SARS-CoV-2 — общее число случаев заражения достигло 45 619.

Отметим, что в Ульяновской области дополнительные пункты неотложной помощи будут созданы на базе новоульяновской городской больницы, чердаклинской районной больницы, а также в тетюшской, тимирязевской, большеключищенской участковых больницах.