Улан-Удэ, , 06:22 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 109 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 31 978. Об этом утром 11 февраля сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходится 16 935 случаев заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончался один пациент с COVID-19 (всего умерли 686 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 888 больных. На амбулаторном лечении находятся 943 человека, наблюдается 259 человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 29 461 (+137) человек.

В реанимации остаются 80 пациентов в тяжёлом состоянии (54 — старше 65 лет). В том числе 37 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (26 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 61,2% — из 1452 перепрофилированных коек занято 888.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии за прошедшие сутки зарегистрирован ещё один летальный случай среди пациентов с коронавирусом.

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