Благовещенск, , 05:46 — REGNUM В Приамурье ежедневно выявляют всё меньше носителей коронавируса. Так, за последние сутки заражение лабораторно подтвердилось у 49 человек, за 9 февраля — у 60, за 8 февраля — у 72, за 7 февраля — у 76, за 6 февраля — у 80, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных регионального управления Роспотребнадзора.

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Суточный темп прироста составил 0,2%. Из всех вновь выявленных носителей коронавируса ОРВИ болеют 39 человек (80%), пневмонией — десять (20%).

Всего в области выявили уже 20 243 случая заражения коронавирусом.

За последние сутки в Приамурье провели 3404 исследования на новую коронавирусную инфекцию, за весь период пандемии сделали почти 751 тыс. тестов.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, за последние 24 часа в Приамурье от COVID-19 скончался ещё один пациент. За всё время в области не справились с болезнью 146 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, от соблюдения масочного режима зависит дальнейшая стабилизация ситуации с коронавирусной инфекцией в России. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила 10 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова.