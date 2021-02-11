Владивосток, , 05:30 — REGNUM В Приморье продолжаются мероприятия по защите населённых пунктов от паводков — запланированы работы на нескольких реках, что позволит минимизировать ущерб от наводнений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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В 2020 году было расчищено более 40 км русел рек в Кавалеровском, Хасанском, Шкотовском районах, Октябрьском и Пограничном округах.

В этом году планируется завершить реконструкцию Кугуковского водохранилища в Уссурийске, капитально отремонтировать дамбы в селе Золотая Долина Партизанского района, приступить к реконструкции Вишневского водохранилища в Спасске-Дальнем, расчистить русла рек Богатая и Пионерская во Владивостоке.

До конца февраля завершится расчистка рек Комиссаровка и Троицкая в районе сёл Ильинка и Троицкое Ханкайского округа.

На протяжении нескольких лет в Приморье не только идёт расчистка, спрямление и дноуглубление рек, но и строительство капитальных гидротехнических сооружений.

Построили защитную дамбу в селе Новомихайловка Чугуевского района протяженностью 2,4 км, отремонтировали дамбы в селах Новокрещенка и Мельничное Красноармейского района.

Уже разработана проектно-сметная документация по плановой расчистке русла реки Белая в Дальнереченске, получено положительное заключение государственной экспертизы по восьми объектам инженерной защиты, в том числе по строительству трёх новых объектов, реконструкции одного водохранилища, капитального ремонта двух дамб.

Как сообщало ИА REGNUM, на защиту от наводнений 11 населённых пунктов Иркутской области будет израсходовано 6,9 млрд рублей, причём 1,89 млрд рублей поступило из федерального бюджета в 2020 году.