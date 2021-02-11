Кампала, , 05:18 — REGNUM В Уганде за прошедшие сутки выявили 28 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения этой африканской страны.

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Сообщается, что заболеваемость пошла на спад с 28 января. Тогда в Уганде впервые за долгое время выявили менее 70 носителей SARS-CoV-2. Власти страны связывают спад заболеваемости COVID-19 с ужесточением контроля за соблюдением ограничительных мер.

Всего с начала пандемии в Уганде выявили 39 911 случаев заражения коронавирусом нового типа. Также за минувшие сутки в стране скончался один пациент с COVID-19. Таким образом, общее число умерших от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Уганде достигло 328. Выздороветь смогли 14 470 человек.