Магадан, Магаданская область, , 05:08 — REGNUM В Магаданской области зафиксирован ещё один летальный случай от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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За минувшие сутки выявлено всего восемь (днём ранее — десять) случаев заражения коронавирусом. На 11 февраля на Колыме зарегистрировано 8140 носителей коронавируса, выздоровели 7720 человек, скончались 94 пациента.

Ковидных коек в госпитале осталось 130 из 375.

Как сообщало ИА REGNUM, рост темпов распространения коронавирусной инфекции возможен предстоящей весной, заявила 10 февраля заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.