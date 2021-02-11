Токио, , 05:05 — REGNUM Вспышка птичьего гриппа, которую выявили на одной из ферм в префектуре Тиба на востоке Японии, заставила власти региона уничтожить около 350 тысяч кур. Об этом 11 февраля сообщает агентство Кyodo.

Кроме того, запрещены перемещение в радиусе 3 км вокруг очага инфекции, а также вывоз куриц и яиц за периметр зоны радиусом 10 км вокруг птицефабрики, которая находится в городе Соса.

Эта вспышка стала десятой по счету в префектуре с осени 2020 года. 8 февраля власти Тибы приняли решение об уничтожении около 250 тысяч кур после обнаружения вспышки этого заболевания на другой ферме в Сосе.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля первые случаи высокопатогенного птичьего гриппа зарегистрировали на территории Латвии. Они касаются заболевания двух лебедей, найденных мертвыми на пляже в городе Юрмала.

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