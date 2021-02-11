Хабаровск, , 05:32 — REGNUM В Хабаровском крае суд приговорил бывшего главу городского поселения «Рабочий посёлок Ванино» Александра Орлова к 4,5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 3,6 млн рублей за получение взяток. Об этом сообщила прокуратура региона.

В ходе разбирательства в Ванинском районном суде было установлено, что обвиняемый в течение 2019 года «неоднократно получал взятку в виде денег за общее покровительство и попустительство по службе», способствовал «совершению действий в пользу взяткодателя по беспрепятственному принятию работ и оказанию услуг на территории посёлка в рамках исполнения муниципальных контрактов на предмет благоустройства, содержания, капитального ремонта территории и автомобильных дорог».

Суд признал Орлова виновным в совершении преступления по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере») и приговорил его к наказанию в виде 4,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима. Также экс-чиновнику назначили штраф в размере 3,6 млн рублей и запретили в течение восьми лет занимать государственные и муниципальные должности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника котласской администрации. Чиновника подозревают в злоупотреблении полномочиями и получении крупной взятки.

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