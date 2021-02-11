Сеул, , 04:58 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 504 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, 467 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли в республику из-за границы. Отмечается, что впервые за последние 15 дней в Южной Корее выявили более 500 носителей коронавируса за одни сутки. Центр утверждает, что это крупнейший показатель с 27 января.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 82 434. Также за минувшие сутки в стране скончались еще десять пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 1496 человек.