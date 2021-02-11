Шанхай, Китай, , 04:30 — REGNUM Фуданьский университет, расположенный в Шанхае, готовится к началу строительства своего кампуса в столице Венгрии Будапеште, который должен заработать в 2024 году, сообщает 10 февраля агентство Синьхуа.

Кампус будет отрыт для студентов со всем мира, а его выпускники получат венгерскую учетную степень, китайскую учетную степень или двойную венгерско-китайскую учетную степень.

Будапештский кампус Фуданьского университета позиционируется как всесторонний университет и планирует предлагать новые программы бакалавриата и магистратуры, отвечающие требованиям систем образования Венгрии и Европы, отмечает издание.

В декабре 2019 года Фуданьский университет подписал меморандум с Министерством инноваций и технологии Венгрии о создании нового кампуса в Будапеште.

Создание кампуса за рубежом является важной вехой для развития университета, который был основан в 1905 году сначала как Фуданьская общественная школа. Сейчас университет занимает 34 строчку в Мировом рейтинге университетов QS.