Москва, , 04:06 — REGNUM Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев признал, что Южно-Сахалинск, несмотря на наличие финансов в регионе, не самый благоустроенный и комфортный город. Поэтому власти Сахалина решили возвести на острове новый, правильный город.

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«Мы с губернатором Валерием Игоревичем Лимаренко эту тему несколько раз обсуждали, я ему говорил, что нужен проект — прорыв именно в комфортную для людей среду. Он пришел с предложением: «Давайте мы будем приводить Южно-Сахалинск в порядок, но еще возведем город, который сразу будет построен правильно», — заявил вице-премьер в интервью «Известиям».

Новый город будет связан с портом Корсаков. Полпред уверен, что у региона достаточно финансовых ресурсов для этого.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, находясь в рабочей поездке во Владивостоке, рассказал, что полпредство и госструктуры уже переезжают в новую столицу ДФО.

«Та часть, которая не переехала, должна или назвать сроки переезда, или быть готовой к последствиям», — цитирует Трутнева ИА Восток-Медиа.