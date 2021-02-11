Пекин, , 04:03 — REGNUM Общее число надомников в Китае выросло до 346 млн к концу 2020 года, что примерно составляет 35% от общего числа пользователей интернета, сообщает 11 февраля агентство Синьхуа.

Согласно докладу Китайской информационного центра сети Интернет, число надомников выросло на 147 млн человек с июня 2020 года из-за стремительного развития рынка телекоммуникаций на фоне эпидемии нового коронавируса.

Обладая преимуществами в стоимости и эффективности, дистанционная работа помогла предприятиям преодолеть ограничения традиционных рабочих процессов и реализовать работу за пределами единой рабочей площадки, что позволило предприятиям поддерживать деятельность даже на фоне жестких сдерживания COVID-19, говорится в докладе.

Данные исследований показали, что удаленный работник может сэкономить своему работодателю около 14 000 юаней (около $2100) в год.