Пекин, , 03:34 — REGNUM Пекин готовится объявить желтый уровень опасности в связи с тяжелым загрязнением воздуха в 16:00 по местному времени в канун Китайского нового года 11 февраля, сообщает агентство Синьхуа.

В первые дни празднования Праздника весны, как называют Китайский Новый год в Поднебесной, в регионе Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй и его ожидается сильное загрязнение воздуха из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в Национальном центре мониторинга окружающей среды Китая.

В течение этого периода в городе будет введен запрет на фейерверки и петарды, будут приостановлены наружные строительные работы, включая покраску и снос зданий, а также усилены работы по очистке ключевых дорог.