Анадырь, , 03:34 — REGNUM На Чукотке продолжается вакцинация от коронавируса жителей Анадыря, Угольных Копей, Билибино, Певека, Эгвекинота, Провидения и Лаврентия.

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Всего привито 1743 человека, из них 500 — получили второй компонент «Спутника V».

В Анадыре вакцинировались 758 человек, в Билибино — 377, в Певеке — 215, в Эгвекиноте — 169; 88 человек привились в Провидения, 84 — в Угольных Копях; 52 — в Лаврентия.

На Чукотке зарегистрирован 661 носитель коронавируса, 610 человек выздоровел, скончались четверо, пишет ИА «Чукотка».

Как сообщало ИА REGNUM, представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович сказала, что привилась российской вакциной от коронавирусной инфекции.