Пекин, , 02:52 — REGNUM Команда международных исследователей выяснила, что размер микробов, обитающих в почве тесно связан с состоянием самой почвы, говорится в исследовании, опубликованном недавно в журнале Nature Communications, сообщает 10 февраля агентство Синьхуа.

Исследователи из Китая, Нидерландов и США проанализировали микробов, обитающих в более чем десятке рисовых полей в Китае и Таиланде, сообщил представитель Института почвоведения при Китайской академии наук Сунь Бо.

Более мелки микробы в почве быстро адаптируются к изменениям окружающей среды, в то время как более крупные микробы куда более чувствительны к изменениям, отметил Сунь.

Исследование показало, что чем больше микробов малого размера, тем более устойчиво они могут улучшить рост урожая. Результаты исследований призваны помочь улучшить качество возделывания почв и объемы урожая. Нездоровые почвы, к примеру, можно вылечит при помощи мелких микробов, отметил Сунь.