Красноярск, , 02:53 — REGNUM В четверг, 11 февраля, в Красноярске будет переменная облачность, временами небольшой снег, гололедица, температура воздуха −19… −17 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:35 на Театральной площади было — 19 °C.

Ночью с 11 на 12 февраля ожидается до −25… −23 °C, облачно, небольшой кратковременный снег.

Скорость северо-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 748 мм рт. ст.

В пятницу, 12 февраля, в Красноярске до −20… −18 °C днём и −30… −27 °C ночью, облачно с прояснениями, без осадков.

В субботу, 13 февраля, в Красноярске ожидается до −22… −18 °C днём. Ночью — до −25… −22 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 11 февраля в северных районах Красноярского края ночью ожидается до −37… −32 °C. В центральных и южных районах сохранится гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, на севере центральных районов Красноярского края 11 февраля ожидается морозная погода.

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