Пекин, , 02:35 — REGNUM Венгрия готовится принять первую партию китайской вакцины от нового коронавируса в конце месяца, сообщает 10 февраля агентство Синьхуа.

Власти страны заказали достаточное количество вакцины от компании Sinopharm, чтобы привить 2,5 млн человек, говорится в докладе, опубликованном 6 февраля. Данный шаг последовал после критики премьер-министром страны Виктором Орбаном Евросоюза за «медленный прогресс».

Руководство Чехии также заявило, что может последовать примеру Венгрии и также будут использовать вакцины, пока не одобренные Брюсселем.