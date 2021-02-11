Гавана, , 02:34 — REGNUM На Кубе за прошедшие сутки выявили 858 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Bud Ellison

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Таким образом, общее число выявленных с начала пандемии носителей SARS-CoV-2 на кубинской территории достигло 34 922 человек. Также за 10 февраля в стране скончались еще пятеро пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего на Кубе от осложнений COVID-19 умерли 249 человек.

«С такой статистикой нагрузка на больницы снизилась, но мы пока не можем расслабляться», — заявил главный эпидемиолог республики Франциско Дюран.

Он отметил, что снимать ограничения пока преждевременно, несмотря на небольшую стабилизацию эпидемиологической обстановки. Он призвал усилить работу по борьбе с пандемией как на уровне учреждений, так и среди населения.