Гавана, 11 февраля 2021, 02:25 — REGNUM Примерно 150 тысяч доз вакцины Soberana 02, разработанной кубинскими специалистами для защиты коронавирусной инфекции, произведено на Кубе. Об этом 10 февраля передает телеканал Telesur.
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В ближайшее время будет выпущена еще одна подобная партия препарата.
Первые две фазы клинических испытаний указанной вакцины были ранее успешно завершены. В марте на Кубе начнется третий этап исследований. Для этого будут привиты 42 тысячи человек.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля в кубинской столице Гаване ввели комендатский час в ночное время из-за вспышки COVID-19.
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