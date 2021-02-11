Киев, , 02:15 — REGNUM Власти Киева на два дня закроют школы и детские сады, чтобы разгрузить столичные дороги и попытаться убрать снег на улицах, сообщили 10 февраля в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«В последние дни техника и коммунальщики работают на пределе возможностей, но непогода не отступает и, к сожалению, прогноз на ближайшие дни неутешительный», — сказал и.о. первый заместитель председателя администрации Валентин Мондриевский.

По его словам, школы и детские сады будут закрыты для посещения занятий 11 и 12 февраля. Чиновник обратился также к руководителям частных компаний и государственных учреждений, призвав их не штрафовать сотрудников за отсутствие на рабочих местах, а зачесть им вынужденное отсутствие как «удалённую работу».

Напомним, после сильных снегопадов в последние дни Киев оказался парализован — утром 10 февраля столица Украины остановились в пробках. С перебоями начал работать городской общественный транспорт, таксисты увеличили тарифы вдвое, образовались огромные очереди на входах в метро.