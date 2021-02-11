Буэнос-Айрес, , 02:10 — REGNUM По меньшей мере 2 001 034 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выявили на территории Аргентины с начала пандемии. Об этом 10 февраля сообщает на своей странице в Twitter аргентинское министерство здравоохранения.

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При этом медики зафиксировали 1 798 120 фактов выздоровления от коронавирусной инфекции. За сутки в стране зарегистрировали 7739 новых носителей SARS-CoV-2 и 109 летальных исходов от COVID-19. Всего в Аргентине от осложнений при указанном заболевании умерли 49 674 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля аргентинские власти разрешили экстренное использование в стране вакцины от COVID-19, разработанной Институтом сыворотки Индии.

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