Аддис-Абеба, , 01:33 — REGNUM Власти Китая пожертвовали гуманитарную помощь странам Восточной Африки в рамках программы Всемирной продовольственной программы ООН, сообщает 10 февраля агентство Синьхуа.

Китай передал 4000 тонн кукурузы, которая пойдет в пищу для примерно 268 тыс. внутренних переселенцев в юго-восточном эфиопском районе Сомали из-за засухи.

Согласно данным Всемирной продовольственной программы ООН, за последние пять лет вклад Китая позволил закупить для Эфиопии около 13 тыс. тонн продовольствия.

Посол Китая в Эфиопии Чжао Чжиюань сказал, что китайское правительство пожертвовало около $16 млн на операции ВПП в Эфиопии с 2015 года, включая последнюю программу продовольственной помощи в размере $2 млн.

Утверждается, что нынешняя помощь, предоставленная властями Китая, была оказана критический момент, когда программа столкнулась с дефицитом финансирования в ситуации, когда срочно требуется около $325 млн для поддержания деятельности в Эфиопии с марта по август 2021 года.