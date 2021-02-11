Афины , , 01:34 — REGNUM В Греции зарегистрировали 1496 новых случаев заражения коронавирусом в течение 10 февраля, из них четверо — на границе. Об этом сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY).

По последним данным, за все время пандемии в Греции выявили в общей сложности 167 549 случаев заражения. 284 человек интубированы. Их средний возраст составляет 70 лет, 85,6% имеют основное заболевание или находятся в возрасте 70 лет и более, и 202 из них — мужчины. В общей сложности 1185 человек были выписаны из отделений интенсивной терапии с начала пандемии.

EODY также зарегистрировала в стране 17 новых смертей, в результате чего число скончавшихся от COVID-19 достигло 6034. Средний возраст всех скончавшихся составил 79 лет, 95,6% имели основное заболевание и/или были в возрасте 70 лет и старше, 3547 погибших были мужчинами.

Сутками ранее в Греции сообщили о выявлении 1526 новых случаев заражения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Греции за сутки выявили более 1,5 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2