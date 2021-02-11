Тегеран, , 07:58 — REGNUM В Иране за последние сутки 61 иранец умер от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число погибших достигло 58 686, заявила пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари 10 февраля. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Лари отметила, что с учётом 61 новой жертвы их общее число по стране возросло до 58 686. «За последние 24 часа было обнаружено около 7 585 новых случаев заражения COVID-19, при этом 611 человек госпитализированы», — подчеркнула она.

Лари заявила, что 1 272 287 из общего числа 1 488 981 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц. По словам пресс-секретаря, еще 3743 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

Она отметила, что на данный момент в Иране было проведено 9 831 993 обследования на выявление вируса.