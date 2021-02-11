Новосибирск, , 01:28 — REGNUM Остаток денег на счетах Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН (Новосибирск) в размере около 30 млн рублей, которые заинтересовали президента России Владимира Путина, не является свободным — эти деньги целевые, заявил 11 февраля журналистам представитель института.

«Это были целевые деньги — переходящий остаток на начало 2021 года на оплату коммунальных услуг и выполнение ранее взятых на себя обязательств, которые завершались в 2021 году», — цитирует РИА Новости собеседника.

По его словам, ни на что другое этот остаток потратить было нельзя.

Напомним, 10 февраля Владимир Путин провёл совещание с членами правительства России, в ходе которого обратил внимание на уровень зарплат научных сотрудников новосибирского института, а также почти на 30 млн рублей, которые руководство посчитало необходимым «оставить на счетах университета», не направив их на «поддержание уровня заработной платы».

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