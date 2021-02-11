Скопье, , 01:34 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 10 февраля сообщили о том, что за сутки в результате обследования 2445 человек в стране выявили 389 носителей коронавируса. Об этом свидетельствует и снижение уровня смертности. Еще 998 человек выздоровели.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 95 736 случаев заражения. 2959 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из этого числа четверо — за последние сутки. 86 844 пациентов выздоровели. Лечение в стране проходят 5 933 человека.

В стране продолжает действовать строгий масочный режим. Работа отелей и ресторанов в ночное время (после 21:00) запрещена.

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