Брюссель, , 01:02 — REGNUM Украина должна получить от ЕС в течение первой половины 2021 года от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca. Об этом заявил вице-председатель Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис 10 февраля на пресс-конференции.

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Перед брифингом у него состоялся разговор с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем. Также Украине планируют предоставить 117 тысяч доз вакцины фармкомпании Pfizer, которые могут быть направлены переданы стране уже в феврале.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля украинские власти запретили регистрацию российских вакцин от COVID-19.

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