Москва, , 00:52 — REGNUM Аномальные морозы вновь придут в Московскую, Тверскую, Калужскую и Тульскую области на следующей неделе, сообщил 10 февраля журналистам руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

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По его словам, дневная температура в выходные дни по названным регионам сохранится на уровне −10…−12 градусов Цельсия, а с началом следующей недели понизится ещё на 10−15 градусов.

«Это затронет Московский регион, Тверскую область, Калужскую, Тульскую области. Для второй половины февраля — это опять аномальное похолодание», — сказал метеоролог.

Варакин добавил, что действие этого климатического «армагеддона» прекратится примерно к 19 февраля.

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