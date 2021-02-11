Загреб, , 00:53 — REGNUM В Хорватии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 6829 проведённых ПЦР-тестов, было подтвержден 577 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 14 человек скончались. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 10 февраля.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения и надежда на вакцинацию – все новости»

К аппаратам-ИВЛ подключено 92 пациента. Согласно новым официальным данным, число активных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 2596.

В Хорватии 235 473 человека заразились коронавирусом с начала пандемии 25 февраля 2020 года, а общее число скончавшихся составляет 5198.

Напомним, что раннее 9 февраля в Хорватии было подтверждено 283 новых случая заражения коронавирусной инфекцией и 26 смертельных случаев.