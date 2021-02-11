Иерусалим, , 00:48 — REGNUM Переговоры по поводу сотрудничества в производстве ряда вакцин от COVID-19 ведет с разработчиками этих препаратов израильская фармкомпания Teva Pharmaceutical Industries, 10 января сообщает газета Yedioth Ahronoth со ссылкой на гендиректора организации Каре Шульца.

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При этом оказались не названы те компании, с которыми Teva хочет заключить соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн заявил, что в стране вакцину от коронавирусной инфекции получили более 3,6 млн человек.

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