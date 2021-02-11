Подгорица, , 00:54 — REGNUM В Черногории за последние 24 часа, в соответствии с результатами 2237 проведённых ПЦР-тестов, выявили 623 новых случая коронавирусной инфекции, еще 10 человек скончались. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 10 февраля.

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В институте общественного здоровья Черногории сообщили, что из 10 скончавшихся от коронавируса самому старшему было 92 года, а самому младшему 55 лет.

С учетом всех вновь выявленных случаев заболевания и количества выздоровевших от коронавируса, общее количество новых случаев инфицирования в Черногории составляет в настоящее время 66 857, а количество скончавшихся составляет 861 человека с начала 2020 года.

Напомним, что раннее 9 февраля в Черногории было подтверждено 577 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 10 смертельных случая.