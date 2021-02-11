Любляна, , 00:43 — REGNUM В Словении за последние 24 часа, в соответствии с результатами более 45 000 поведённых ПЦР-тестов и антигенных экспресс-тестов и антигенных экспресс тестов, было подтверждено 1439 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 13 человек скончались. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik 10 февраля.

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В правительстве Словении указали, что в стране ещё сохраняется эпидемиологическая ситуация, при которой дополнительное смягчение ограничений — небезопасно. Конкретные решения будут вынесены правительством 11 февраля после объявленной встречи с эпидемиологами.

В Словении около 175 795 человек заразились коронавирусом с начала пандемии, и до сих пор было зафиксировано 3667 смертельных случаев.