Флорида, США, , 07:47 — REGNUM Хорошей новостью для экс-президента США Дональда Трампа стало то, что власти Флориды разрешили ему остаться жить в его резиденции в Мар-а-Лаго, пишет 10 февраля BBC.

Адвокат Трампа отстоял право бывшего президента на проживание в Мар-а-Лаго, сославшись на то, что Трамп фактически является работником клуба Мар-а-Лаго, а по договору в резиденции могут жить те, кто там работает.

Напомним, сосед экс-президента США Дональда Трампа написал властям Флориды письмо с просьбой выселить его из резиденции в Мар-а-Лаго из-за страха, что персона Трампа отпугнет покупателей недвижимости, и цены на жилье упадут.

Как писало ранее ИА REGNUM, бывший президент США Дональд Трамп прилетел во Флориду незадолго до начала инаугурации избранного президента Джо Байдена. Там его встретили с плакатами «Все еще мой президент» и «Трамп выиграл». Об этом 20 января сообщало BBC.

Трамп провел свои последние минуты в роли президента США внутри Мар-а-Лаго — частной резиденции во Флориде, принадлежащей самому Трампу.

Напомним, что после захвата Капитолия 6 января 2021 года Трампа обвинили в подстрекательствах к мятежу. Это привело к тому, что государственные деятели объявили Трампу импичмент, призвав его к отставке.