Анкара, , 23:13 — REGNUM В Турции за последние 24 часа, в соответствии с результатами 139 378 проведённых ПЦР-тестов, выявили 8642 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 98 человек скончались. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 10 февраля.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 2 556 837, смертельных случаев — до 27 093.

Было объявлено, что общее количество выздоровевших пациентов увеличилось до 2 445 285, при увеличении этого показателям на 7903 за 10 февраля. Уровень пневмонии у турецких пациентов составляет 3,7%, а число тяжелобольных пациентов увеличилось на 664 человек.

Напомним, что раннее 9 февраля в Турции было подтверждено 8636 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 98 смертельных случаев.