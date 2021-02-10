Берлин, , 22:59 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в Германии улучшилась, но наметились тенденции к третьей волне эпидемии. Об этом заявила на пресс-конференции 10 февраля канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Ангела Меркель Bundeskanzlerin.de

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"Если мы посмотрим на развитие ситуации, то можем быть очень довольны», — сказала Меркель, отметив, что в последнее время в Германии на 100 тысяч жителей приходится в среднем 70 новых случаев заболевания.

Вместе с тем она напомнила о распространении новых мутаций коронавируса. «Мы знаем, что эти мутации — реальность, и их становится все больше», — сказала канцлер ФРГ отметив, что «образуется третья волна, с которой придётся бороться».

Как сообщила Меркель, по итогам её совещания с главами федеральных земель, которое было посвящено вопросам противодействия пандемии, решено продлить действие ограничительных мер в стране до 7 марта.