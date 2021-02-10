Париж, , 22:57 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 80 443 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 296 пациентов. Об этом в среду, 10 февраля, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 25 387 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 3,385 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля ежегодный музыкальный фестиваль Solidays, который должен был пройти 18−20 июня 2021 года во Франции, отменен из-за пандемии коронавируса.

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