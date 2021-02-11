Вашингтон, , 08:05 — REGNUM В США можно говорить о прогрессе в борьбе с коронавирусом, сообщила Карисса Этьен, глава Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ — ВОЗ). Об этом 10 февраля пишет CNN.

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"После стольких дней борьбы с коронавирусом и очевидного роста числа заражений мы начинаем видеть прогресс в борьбе с пандемией в США и Бразилии, которые пострадали особенно сильно. Также тенденция к улучшению замечена в Панаме, Коста-Рике, Чили и Аргентине», — рассказала Этьен во время онлайн-брифинга.

Этьен также предупредила, что новые данные являются «поводом для надежды, а не для празднеств», и что смертность в мире из-за коронавируса продолжает расти.

Как писало ранее ИА REGNUM, 10 февраля в США зафиксировано почти 93 тысячи новых случаев инфицирования коронавирусом, скончались более 3 тысяч пациентов с COVID-19. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса. Во всем мире за последние сутки выявлено 334 648 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 106 555 206 человек. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).