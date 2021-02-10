Берн, , 21:55 — REGNUM В мире за последние сутки выявлено 334 648 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 106 555 206 человек. Такие данные приводит 10 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Лабораторные исследования на коронавирус Governor Tom Wolf

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё по меньшей мере 10 702 пациента с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 2 333 446.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 304 166 выявленных инфицированных и 8021 умершем пациенте с коронавирусом за сутки.