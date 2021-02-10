Челябинск, , 21:59 — REGNUM Познавательную встречу с учащимися первого курса Многопрофильного колледжа института спорта, туризма и сервиса Южно-Уральского государственного университета провели сотрудники кинологического отдела Челябинской таможни, сообщили 10 февраля в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба Челябинской таможни

Об особенностях своей работы студентам рассказали кинологи Владимир Ковалев и Оксана Передерий. В мероприятии участвовали и четвероногие «сотрудники» таможни — служебные собаки: Касперский (бельгийская овчарка) и Спартакиада (немецкая овчарка).

Пресс-служба Челябинской таможни

Собаки, как рассказала главный государственный таможенный инспектор Оксана Передерий, помогают таможенникам обнаруживать оружие, боеприпасы, наркотические вещества.

Пресс-служба Челябинской таможни

По словам начальника кинологического отдела Челябинской таможни Павла Третьякова, служебные собаки в основном задействуются в аэропорту Челябинска, а также на других объектах, где могут находиться гражданские люди.

Третьяков «Поэтому мы изначально учим животных не проявлять агрессию по отношению к человеку».

Пресс-служба Челябинской таможни

Касперский и Спартакиада продемонстрировали зрителям знание служебных команд, быстро нашли тщательно спрятанные в различных предметах и даже на человеке имитаторы наркотических средств.

Пресс-служба Челябинской таможни

Комментируя это событие — первый опыт сотрудничества кинологического отдела Челябинской таможни и Многопрофильного колледжа — директор учебного заведения Ольга Прохорова сказала:

«Сегодня на встрече с кинологами присутствуют студенты первого курса направления «Правоохранительная деятельность».

Она отметила, что для студентов это «не только яркое действо, но и знакомство с одним из аспектов будущей специальности».

Пресс-служба Челябинской таможни

Читайте ранее в этом сюжете: Таможня Челябинска добилась наказания по делу о контрабанде обуви