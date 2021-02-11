Москва, , 07:46 — REGNUM Решение Государственной думы России принять во втором чтении законопроект о регулировании ответственности за безбилетный проезд, которым, в частности, предлагается запретить высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников в возрасте до 16 лет, вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 10 февраля в социальной сети Facebook.

«Не понимаю, если конфликт назревает, другие пассажиры видели же, неужели ни у кого не нашлось 50 рублей заплатить за ребенка?», — задаётся вопросом Юлия М.

Некоторых граждан законопроект возмутил. Люди считают, что никто не имеет права проезда без билета.

«То есть Дума ввела безбилетный проезд детей всех возрастов? А кто за это будет платить перевозчикам? Порой дитя держит в руках смартфон за 30 тысяч, а денег на проезд у него нет», — пишет Алексей М.

Часть пользователей предположила, что контролёры найдут способ, как обойти законопроект. Граждане предположили, что детей, к примеру, будут заранее спрашивать о возможности оплатить проезд, а в случае отрицательного ответа ребёнок может просто не попасть в транспорт.

«Хм, ну введут запрет, ну и что это изменит? Не будут в этом случае тогда сажать в автобус», — считает Александр К.

Большинство комментаторов сошлось во мнении, что для детей, чей возраст не превышает 16 лет, необходимо ввести бесплатный проезд.

«Нужен бесплатный проезд для детей до 16 лет!», — поделился своим мнением Сергей К.

Напомним, 9 февраля Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект о регулировании ответственности за безбилетный проезд, которым, в частности, предлагается запретить высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников в возрасте до 16 лет. Речь идёт о детях, которые едут без сопровождения взрослых.