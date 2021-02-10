Астрахань, , 21:12 — REGNUM В Астрахани бывшего оперуполномоченного уголовного розыска признали виновным по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями», «Превышение должностных полномочий с применением насилия». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

С марта по ноябрь 2017 года в дежурную часть отдела полиции № 3 поступило 11 сообщений о хищениях с территории кладбища на улице Керченской в Трусовском районе. Неизвестные похищали фрагменты могильных оград. Сотрудник уголовного розыска долгое время не мог найти преступников.

21 марта 2017 года он в ходе оперативного выезда случайно нашёл фрагменты могильной ограды в куче мусора во дворе одного из домов на улице Дзержинского. Он задержал хозяйку дома, применил к ней насилие и заставил признаться в содеянном, а также написать явку с повинной. После этого в отношении женщины было возбуждено уголовное дело. При этом полицейский знал, что достаточных доказательств причастности женщины к кражам с территории кладбища нет. Позже следователь следственной части УМВД прекратил уголовное дело по реабилитирующим обстоятельствам, так как причастность женщины к совершению указанных преступлений не была установлена.

Трусовский районный суд города Астрахани приговорил бывшего сотрудника уголовного розыска к 3,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.