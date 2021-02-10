Москва, , 20:55 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует России сохранять все меры профилактики коронавируса, включая масочный режим. Об этом заявила 10 февраля представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация набирает обороты – все новости»

По её словам, организация ежедневно получает данные из России и отмечает, что прирост новых случаев инфицирования в стране снижается, тем не менее «рекомендации ВОЗ остаются прежними».

«Очень важно не расслабляться. Необходимо соблюдать все меры, в том числе масочный режим», — сказала Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».

Как передавало ИА REGNUM, ранее власти Удмуртии и Чечни объявили об отмене требования об обязательном ношении масок в общественных местах. В то же время глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости сохранения масочного режима, отметив, что от его соблюдения зависит дальнейшая стабилизация ситуации с коронавирусом в России.

В Кремле, комментируя ситуацию, заявили, что региональные власти в данном случае «реализуют свои особые полномочия» и «принимают решения в соответствии с положением дел на местах».

Читайте также: Масочный режим необходимо сохранять, заявила глава Роспотребнадзора