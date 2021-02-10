Лондон, , 20:41 — REGNUM В Великобритании за последние сутки зафиксировано 13 013 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 3 985 161. Такие данные приводит 10 февраля правительство Соединённого Королевства.

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Сообщается также, что за сутки в стране скончался ещё 1001 пациент с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 114 851.

Днём ранее британские власти сообщали о 12 364 случаях инфицирования и 1052 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.

Министерство здравоохранения Великобритании накануне объявило о выявлении нового «вызывающего беспокойство» штамма SARS-CoV-2. Отмечалось, что теперь на территории страны распространяется уже как минимум четыре мутации вируса, относящиеся к категории потенциально представляющих повышенную опасность.

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