Рим, , 20:41 — REGNUM Италия по-прежнему занимает первое место в ЕС по числу привитых от коронавируса граждан, сообщили в министерстве здравоохранения в среду, 10 февраля.

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В Италии привито более 1,2 миллиона человек, в Германии — чуть более миллиона, в Испании — чуть менее 840 тысяч человек.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

По данным на 10 февраля, в Италии умерли 92 338 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 336 (днем ранее — на 422). Число подтвержденных носителей выросло на 12 956 (днем ранее — на 10 630). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 668 266 — более 4% населения страны. В настоящее время заражены 410 111 человек — на 3856 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 1 219 034 человека (за день этот показатель вырос на 28 942), что составляет 2,02% населения Италии.