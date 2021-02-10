Воронеж, , 20:14 — REGNUM Движение транспорта на двух улицах будет перекрыто в Воронеже в ночь с 10 на 11 февраля для уборки снега, сообщили в пресс-службе администрации города.

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«В связи с проведением работ по уборке и вывозу снега с 22:00 10 февраля до 6:00 11 февраля будет закрыто движение автотранспорта по улицам Декабристов (от улицы Карла Маркса до улицы Софьи Перовской) и Чернышевского (от улицы Орджоникидзе до улицы Софьи Перовской)», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля на Воронеж обрушился мощный снегопад. За минувшую ночь из города было вывезено около 11 тыс. кубометров снега, а в течение дня — ещё 2,4 тыс. кубометра. Днём 11 февраля на улицах областного центра работали 216 единиц техники, было израсходовано 1140 тонн пескосоляной смеси. Вечером 10 февраля снегопад возобновился.