Варнавинский район, , 19:45 — REGNUM В Нижегородской области суд признал бывшую главу администрации Шудского сельсовета виновной в шести эпизодах мошенничества и служебного полога и приговорил ее к четырем годам лишения свободы.

Экс-чиновницу обвиняли в том, что она в течение пяти лет получала от индивидуального предпринимателя деньги за проезд грузовых машин и спецтехники, осуществлявщих лесозаготовку на территории делянок в Варнавинском районе.

Также подсудимая подделала документы, якобы устроив своих знакомых на работу в сельскую администрацию на должности водителя, кочегаров и рабочих. При этом, начисленную им зарплату она присваивала.

Ущерб от ее противозаконных действий превышает миллион рублей.