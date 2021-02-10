Нижний Новгород, , 19:43 — REGNUM До двух лет лишения свободы или штраф в размере до 300 тысяч рублей грозит 64-летней жительнице Нижнего Новгорода, которая выращивала наркосодержащие растения в своем огороде.

О том, что пенсионерка выращивает мак на грядках среди цветов и овощей на принадлежащем ей приусадебном участке, в полицию сообщил ее сосед.

Нижегородка заявила правоохранителям, что знала о том, что выращивать мак запрещено, но, несмотря на это, продолжала ухаживать за ним и культивировать. Свои действия женщина аргументировала желанием в будущем употреблять семена мака в пищу.

В итоге полиция изъяла у нее 311 маков и возбудила уголовное дело по статье «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства».