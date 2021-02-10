Курган, , 19:43 — REGNUM В Кургане проводится проверка информации СМИ о нарушении жилищных прав семьи инвалидов и их несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

В сюжете Первого канала было показано, как семья из трёх человек проживает в коммунальной квартире в ненадлежащих условиях, в комнате площадью 10 кв. м. Мать семейства не встаёт с кровати. За ней ухаживает муж. Вдобавок у героев сюжета не прекращаются конфликты с соседями, которые якобы выживают семью из коммуналки из-за плохого поведения ребёнка инвалидов. Социальные работники, в свою очередь, отрицают асоциальность мальчика и его родителей.

После установления достоверности фактов, изложенных в телесюжете, будет принято процессуальное решение.