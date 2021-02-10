Саров, Нижегородская область, , 19:42 — REGNUM Эпизоотическая ситуация в Нижегородской области в 2020 году была достаточно напряженной. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора сегодня, 10 февраля.

За минувший год в области зафиксировали 21 вспышку бешенства — в городе Сарове, а также в Арзамасском, Бутурлинском, Болдинском, Володарском, Дивеевском, Краснооктябрьском, Лысковском, Перевозском, Починковском, Сеграчском и Шатковском районах.

Помимо этого, в Нижегородском регионе были также зарегистрированы 13 вспышек африканской чумы свиней, 17 случаев вирусной лейкемии и четыре — орнитоза.