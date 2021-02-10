Челябинск, , 19:15 — REGNUM У глав муниципалитетов Челябинской области есть два дня на то, чтобы очистить улицы городов от снега. Такую задачу им поставил губернатор Алексей Текслер.

Он напомнил, что снег выпал 6 и 7 февраля. При этом из муниципалитетов ему до сих пор идёт много жалоб на нечищенные дороги. Глава региона напомнил мэрам о нормативах, которые нужно соблюдать, и заявил, что больше не принимает отговорок.

«Поэтому давайте в течение ближайших дней эти проблемы закроем», — призвал чиновник мэров. И пообещал направлять им поступающие ему жалобы. Отметим, ранее в Челябинске на почве уборки снега возникали конфликты. Некоторые подрядчики заявляли о том, что им приходится убирать снег, убранный во дворах жилых домов.